Полиция ищет 29-летнюю жительницу Черкесска, которая уехала на заработки в Санкт-Петербург и исчезла

Карачаево-Черкесия, Вся Россия

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Полиция Карачаево-Черкесии объявила в розыск уроженку республиканского центра, которая пропала без вести в Санкт-Петербурге

В полицию Черкесска обратился 37-летний местный житель. Мужчина заявил, что его 28-летняя жена Анна Глотова в июне уехала в Санкт-Петербург на заработки и спустя месяц перестала выходить на связь. До сих пор девушка не возвращалась домой, о ней ничего не известно.

Всех, у кого есть информация о возможном местонахождении, просят обратиться по телефону 8 (8782) 29-26-60, 8 (928) 030-10-32 или 02, сообщили в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республики.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
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Полиция ищет 29-летнюю жительницу Черкесска, которая уехала на заработки в Санкт-Петербург и исчезла
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