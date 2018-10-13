В Карачаево-Черкесии у реки нашли тело убитого молодого человека
В Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по факту убийства жителя поселка Медногорского Урупского района
По данным следствия, 9 октября на левом берегу реки Сероштанка нашли тело 21-летнего местного жителя с телесными повреждениями. Следователи установили возможного преступника. Они допрашивают свидетелей, проводят судебные экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Карачаево-Черкесии.
Всех, кто обладает какой-либо важной для расследования информацией, следователи попросили обращаться в дежурную службу следственного управления по Карачаево-Черкесской Республике по телефону: 8 (928) 396-50-42.
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