В России предложили сделать День учителя выходным

В Госдуме РФ предложили сделать 5 октября выходным днем

Соответствующий документ подготовил представитель «Единой России» Сергей Вострецов. Законопроект собираются в ближайшее время внести в нижнюю палату парламента. Если профессиональный праздник преподавателей станет всеобщим, это повысит значимость учительского труда, отметил политик.

«Учителя — это широкая категория граждан, которая отвечает за социальное становление человека. Эти люди зажигают свет знаний в нашей жизни. Если мы стремимся к образованности нации, то было бы правильно выделить эту категорию людей таким образом, дать им больше уважения, показать обществу, насколько важна их деятельность», — цитирует RT Вострецова.

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По его словам, нужно расширять категорию людей, которые могут считать День учителя как свой праздник. Помимо школьных учителей, это должны быть представители из других сфер, например, педагоги детских садов, колледжей, техникумов, университетов и институтов, подчеркнул депутат.

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