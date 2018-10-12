Рэпер ST посвятил стих хейтерам Кокорина и Мамаева

Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, раскритиковал хейтеров футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в стихах

В стихотворении ST дал свою оценку ситуации, в которую попали форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара». Рэпер обратился к хейтерам Кокорина и Мамаева и призвал их не судить футболистов и опасаться камер, если они сами попали в драку.

Я сейчас не о футболе

Да и не о спорте

Не видать 60 дней воли

Двум, бившим по морде

Отдыхали, скажем прямо

Пацаны с размахом

Как в боевиках с Ван-Дамом

Только стулом, *****?

И обрушился на них тут

Страшный суд народа

За решеткой теперь ждут их

Эх, прощай свобода

Ведь такого не бывало

Ни в одном селенье

Чтобы компания подбухала

Дралась в заведение

Ведь никто из нас ни разу

Никого по пьяни

Ни по печени, ни глазу

Никогда не ранил

В общем, моя суть послания

Пока город замер

Если вы деретесь сами

Опасайтесь камер.