Рэпер ST посвятил стих хейтерам Кокорина и Мамаева
Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, раскритиковал хейтеров футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в стихах
В стихотворении ST дал свою оценку ситуации, в которую попали форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара». Рэпер обратился к хейтерам Кокорина и Мамаева и призвал их не судить футболистов и опасаться камер, если они сами попали в драку.
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Я сейчас не о футболе
Да и не о спорте
Не видать 60 дней воли
Двум, бившим по морде
Отдыхали, скажем прямо
Пацаны с размахом
Как в боевиках с Ван-Дамом
Только стулом, *****?
И обрушился на них тут
Страшный суд народа
За решеткой теперь ждут их
Эх, прощай свобода
Ведь такого не бывало
Ни в одном селенье
Чтобы компания подбухала
Дралась в заведение
Ведь никто из нас ни разу
Никого по пьяни
Ни по печени, ни глазу
Никогда не ранил
В общем, моя суть послания
Пока город замер
Если вы деретесь сами
Опасайтесь камер.
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Как сообщали Юга.ру, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Мамаева, Кокорина и его младшего брата Кирилла. Они оказались под следствием из-за участия в двух инцидентах в Москве: нападении на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала.
На футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их вызвали на допрос 10 октября, после чего задержали на 48 часов. Позже за эти же инциденты задержали младшего брата Кокорина.
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