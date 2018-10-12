Рэпер ST посвятил стих хейтерам Кокорина и Мамаева

Краснодарский край, Вся Россия

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Александр Степанов, выступающий под псевдонимом ST, раскритиковал хейтеров футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в стихах

В стихотворении ST дал свою оценку ситуации, в которую попали форвард «Зенита» и полузащитник «Краснодара». Рэпер обратился к хейтерам Кокорина и Мамаева и призвал их не судить футболистов и опасаться камер, если они сами попали в драку.

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Я сейчас не о футболе 
Да и не о спорте 
Не видать 60 дней воли 
Двум, бившим по морде

Отдыхали, скажем прямо
Пацаны с размахом 
Как в боевиках с Ван-Дамом
Только стулом, *****?

И обрушился на них тут
Страшный суд народа
За решеткой теперь ждут их
Эх, прощай свобода

Ведь такого не бывало
Ни в одном селенье 
Чтобы компания подбухала
Дралась в заведение

Ведь никто из нас ни разу
Никого по пьяни
Ни по печени, ни глазу
Никогда не ранил

В общем, моя суть послания
Пока город замер 
Если вы деретесь сами
Опасайтесь камер.

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Как сообщали Юга.ру, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Мамаева, Кокорина и его младшего брата Кирилла. Они оказались под следствием из-за участия в двух инцидентах в Москве: нападении на чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала. 

На футболистов завели уголовное дело по ст. 116 УК РФ (Побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их вызвали на допрос 10 октября, после чего задержали на 48 часов. Позже за эти же инциденты задержали младшего брата Кокорина.

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