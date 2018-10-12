Житель Крыма получил 9 лет колонии за фотосессии голых подростков
Балаклавский райсуд Севастополя вынес приговор в отношении 48-летнего местного жителя, которого признали виновным в совершении развратных действий в отношении подростков
Всего, по данным следствия, пострадали три человека: мальчик и две девочки.
С мальчиком мужчина заговорил на улице в марте 2017 года и предложил работу — оплачиваемую фотосессию. Тот согласился, съемка проходила дома у мужчины, подростка он фотографировал в обнаженном виде. Мальчик из-за стыда не рассказал родителям о произошедшем.
О преступлении стало известно после второй фотосессии в июне 2017 года — тогда мужчина предложил фотосессию двум девочкам. С ними он поехал на автомобиле в лес.
«По дороге к месту съемки одна из потерпевших позвонила матери и сообщила, что едет на фотосессию с мужчиной. Та попросила дочь все происходящее снимать на телефон и обратилась в полицию», — сообщили в пресс-службе суда.
Фотографа приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима, также он должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда — по 50 тыс. рублей. Отягчающим обстоятельством суд признал рецидив преступлений — ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичный поступок на Украине.
Подсудимый обжаловал приговор в Севастопольском горсуде, но накануне заседания отказался от апелляционной жалобы. Таким образом, приговор вступил в силу.
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