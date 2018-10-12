Ветерану войны из станицы Брюховецкой вручили медаль к 75-летию освобождения Кубани

Глава Брюховецкого района Владимир Мусатов 12 октября вручил ветерану Великой Отечественной войны Лидии Заруба медаль к 75-летию освобождения Кубани

Награду местной жительнице вручили по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Вы прошли большой фронтовой путь, проявили мужество и героизм. Для меня честь вручать эту памятную медаль как знак особого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны», — сказал глава муниципалитета.

Лидия Заруба воевала в 12-м эксплуатационном ордена Красной Звезды железнодорожном полку. Она прошла от Кубани через Украину и Беларусь до Берлина, где встретила Победу. После войны до пенсии ветеран работала в полеводческой бригаде колхоза имени Крупской (Брюховецкий аграрный колледж), сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

Всего памятную медаль «75 лет со дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ» в Брюховецком районе вручат 53 ветеранам Великой Отечественной войны.