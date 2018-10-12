Ветерану войны из станицы Брюховецкой вручили медаль к 75-летию освобождения Кубани

Краснодарский край

Распечатать

Глава Брюховецкого района Владимир Мусатов 12 октября вручил ветерану Великой Отечественной войны Лидии Заруба медаль к 75-летию освобождения Кубани

Читайте также:

Награду местной жительнице вручили по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Вы прошли большой фронтовой путь, проявили мужество и героизм. Для меня честь вручать эту памятную медаль как знак особого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны», — сказал глава муниципалитета.

Лидия Заруба воевала в 12-м эксплуатационном ордена Красной Звезды железнодорожном полку. Она прошла от Кубани через Украину и Беларусь до Берлина, где встретила Победу. После войны до пенсии ветеран работала в полеводческой бригаде колхоза имени Крупской (Брюховецкий аграрный колледж), сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

Всего памятную медаль «75 лет со дня освобождения Краснодарского края и завершения битвы за Кавказ» в Брюховецком районе вручат 53 ветеранам Великой Отечественной войны.

Брюховецкий район Великая Отечественная война Ветераны Награды
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

СМИ сообщили об аресте еще одного футболиста по делу Мамаева и Кокорина
Краснодарца осудили на четыре года за мошенничество с налогами на 450 млн рублей
Житель Крыма получил 9 лет колонии за фотосессии голых подростков
В Ростове на участников нападения на полицейских завели дело
В выходные на Кубани будет ясно и ветрено, на юге потеплеет до 26 °С
Ветерану войны из станицы Брюховецкой вручили медаль к 75-летию освобождения Кубани

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале