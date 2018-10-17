Для аграриев проведут вебинар о новом препарате для защиты кукурузы от вредителей

Компания «Сингента» 30 октября проведет вебинар о новом препарате, который позволяет защитить семена кукурузы от вредителей и болезней

Раньше сельхозпроизводителям предлагали семена кукурузы в обработке препаратом «Максим XL». Однако ресурсосберегающие технологии, ранние сроки сева, плохая заделка растительных остатков привели к ухудшению фитосанитарной ситуации. У специалистов вызвало беспокойство распространение фузариозных грибов, которые вызывают микотоксины в зерне. Они опасны для людей и сельхозживотных, поэтому инфицированный урожай подлежит уничтожению.

В связи с этим «Сингента» создала новый продукт «Максим Кватро». В его состав входят действующие вещества с различным механизмом действия. Это флудиоксонил, мефеноксам, тиабендазол и азоксистробин. Препарат позволяет свести риски развития устойчивости патогенов на нет, сообщили в пресс-службе компании «Сингента».

«Максим Кватро» блокирует распространение и развитие почвенной и семенной инфекции. Среди болезней, с которыми борется препарат, — альтернариозная, гельминтоспориозная, питиозная корневые гнили, плесневение семян. «Максим Кватро» препятствует развитию фузариоза, а также оказывает антистрессовое действие на кукурузу.

С помощью этого средства можно получить равномерные всходы независимо от сроков сева и погодных условий. Специалисты уточнили, что сочетание препаратов «Максим Кватро» и «Форс Зеа» поможет обеспечить защиту растений не только от болезней, но и вредителей. Это особо необходимо, когда растения находятся в наиболее уязвимой фазе развития.

Получить подробную информацию о продукте можно на вебинаре 30 октября в 11:00. Все вопросы о средствах защиты растений можно уточнить по телефону горячей линии агрономической поддержки: 8 (800) 200-82-82.