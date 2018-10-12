Трафик корпоративных клиентов Tele2 в Краснодарском крае вырос в три раза

Оператор мобильной связи Tele2 проанализировал активность корпоративных клиентов компании за три квартала 2018 года

Исследование показало, что интернет-трафик, которые потребляют предприятия в сети Tele2 в Краснодарском крае, увеличился в три раза. Клиенты автоматизируют бизнес-процессы и активно пользуются возможностями скоростного мобильного интернета.

По итогам девяти месяцев 2018 года число компаний в Краснодарском крае, выбравших Tele2 в качестве поставщика услуг связи, выросло на 12%. Среди клиентов оператора — компании из сфер ретейла, банковского и энергетического секторов. промышленности, образования, медицины, строительства.

Выручка подразделения в регионе за отчетный период выросла на 30%. Наиболее востребованной услугой в бизнес-подразделении стала передача данных. По итогам трех кварталов 2018 года потребление мобильного интернета бизнес-абонентами в Краснодарском крае выросло почти в 3,5 раза, трафик на одного абонента увеличился в 2,4 раза.

По оценке Tele2, компании стали чаще автоматизировать бизнес-процессы: внедрять системы мониторинга, удаленно отслеживать работу оборудования и датчиков безопасности, использовать мобильные терминалы оплат. Количество бизнес-абонентов в Краснодарском крае, использующих M2M-решения Tele2, за девять месяцев выросло на 4%.

На фоне роста активности корпоративных клиентов, в июне 2018 года оператор изменил тарифные планы и дополнил их новыми возможностями. Предприниматели Краснодара могут выбрать одно из трех предложений — тариф «Мой бизнес S», «Мой бизнес М», «Мой бизнес L», рассказали в пресс-службе Tele2.

Пакетные предложения из новой линейки «Мой бизнес» включают больше гигабайтов мобильного интернета и меньшее количество текстовых сообщений, популярность которых в последнее время снижается. Кроме того, предприниматели не несут дополнительных расходов при междугородних звонках и вызовах в путешествиях по стране — для них сохраняется стоимость услуг как в домашнем регионе.

«Рост наших показателей в корпоративном сегменте доказывает успешность стратегии. Анализ профилей клиентов показал, что корпоративному сектору необходимы data-услуги и выгодные условия в поездках по России. Наша обновленная тарифная линейка имеет сбалансированное наполнение, которое способно удовлетворить потребности разных категорий бизнес-абонентов — от индивидуальных предпринимателей до крупных предприятий. А для тех бизнесменов, кому нужен постоянный доступ в сеть, мы добавили опцию безлимитного интернета», — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2 Максим Митькин.