Таксопаркам для сокращения расходов предложили использовать метан в качестве топлива

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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В Сочи 12 октября представили маркетинговые программы, позволяющие сократить топливные затраты служб такси

О программах рассказали представители компании «Газпром газомоторное топливо» на второй всероссийской конференции «Такси 2018. Трансформация».

Например, программа «ЭкоСити» позволяет компенсировать расходы на установку газового оборудования. Это происходит за счет получения дохода от размещения на автомобиле информации об использовании природного газа в качестве моторного топлива.

По программам «Первый раз — первый газ» и «EcoGas — экономия для вас» клиент получает газовое оборудование в аренду. При этом платежи за него входят в стоимость топлива. Также клиент может получить топливную карту с бесплатным объемом метана до 3 тыс. куб. метров, сообщили в пресс-службе компании.

Компании «Газпром газомоторное топливо» и «Авто-Трейд-Инвест» летом в Москве подписали договор о переоборудовании 200 автомобилей такси на природный газ. На первом этапе сотрудничества газовое оборудование установили на 25 машинах компании.

Ожидается, что перевод таксомоторных парков на природный газ позволяет снизить топливные затраты предприятий в два-три раза. Экономический эффект можно достичь за счет низкой стоимости природного газа. Она составляет 15 рублей за 1 куб. метр в среднем по России и зависит от пробега автомобиля.

По подсчетам специалистов, при среднесуточном пробеге легкового коммерческого автомобиля в 230 км, его переоборудование окупится за четыре месяца.

«Таксопарки, использующие в качестве топлива природный газ, эффективно функционируют в Москве, Томске, Саратове, Самаре, Тольятти и Ярославле. Это не только экономично для бизнеса, но и технологично», — сказал гендиректор «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев.

Он добавил, что использование метана позволяет увеличить срок службы двигателя и снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду.

Газпром Сочи Такси Транспорт
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