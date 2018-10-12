В Северной Осетии с отравлением доставили в больницу шестерых детей и двоих взрослых
В Беслане Северной Осетии в ночь с 11 на 12 октября госпитализировали восемь человек с отравлением
Двоих взрослых доставили в Правобережную центральную районную больницу Беслана, шестерых детей — в Республиканскую детскую клиническую больницу.
По данным минздрава республики, взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести. Им поставили диагноз — пищевое отравление. У детей диагностировали острую кишечную инфекцию. Медики отмечают, что у отравившихся наблюдается положительная динамика.
Сейчас устанавливают причины отравления, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Северной Осетии.
Как писали Юга.ру, в Грозном Роспотребнадзор начал расследование после отравления 14 местных жителей в кафе.
Чем заняться в выходные 13-14 октября: выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.