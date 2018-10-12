В Северной Осетии с отравлением доставили в больницу шестерых детей и двоих взрослых

Северная Осетия

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В Беслане Северной Осетии в ночь с 11 на 12 октября госпитализировали восемь человек с отравлением

Двоих взрослых доставили в Правобережную центральную районную больницу Беслана, шестерых детей — в Республиканскую детскую клиническую больницу.

По данным минздрава республики, взрослые находятся в состоянии средней степени тяжести. Им поставили диагноз — пищевое отравление. У детей диагностировали острую кишечную инфекцию. Медики отмечают, что у отравившихся наблюдается положительная динамика.

Сейчас устанавливают причины отравления, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Северной Осетии.

Как писали Юга.ру, в Грозном Роспотребнадзор начал расследование после отравления 14 местных жителей в кафе.

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В Северной Осетии с отравлением доставили в больницу шестерых детей и двоих взрослых
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