В станице Брюховецкой атаман Николай Долуда откроет парад казаков

В станице Брюховецкой 14 октября проведут мероприятия, посвященные 322-летию образования Кубанского казачьего войска и Дню кубанского казачества

В этом году также отмечают 100-летие со дня подвига сохранения войсковых регалий казаками станицы Брюховецкой и хутора Гарбузовая Балка.

В 11:00 в храме-часовне преподобного Сергия Радонежского протоиерей Родион Драпов проведет торжественный молебен. После этого на площади Победы атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Николай Долуда поздравит всех с праздником и откроет парад. В нем примут участие казаки Кавказского казачьего отдела. В него войдут представители десяти муниципалитетов края.

В 14:00 парадные расчеты пешим ходом проследуют к музейно-туристическому комплексу «Казачий остров». Там для присутствующих выступят творческие коллективы. В программе — экскурсии, мастер-классы, работа казачьих куреней, ремесленные выставки, спортивные и конные выступления, сообщает пресс-служба администрации Брюховецкого района.