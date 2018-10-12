На Дону за загрязнение окружающей среды будут судить предпринимателя. Ущерб превысил 155 млн рублей
В Ростовской области директора мусороперерабатывающей организации обвиняют в загрязнении окружающей среды
По версии следствия, с октября 2011 года по ноябрь 2017 года директор ООО «Экоград» эксплуатировал три полигона твердых бытовых отходов в Новочеркасске, селе Самарском и станице Багаевской. Он допустил свалку за пределами территорий, которые ему выделили. Это привело к загрязнению окружающей среды. Ущерб составил более 155 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных отходов). Мужчина полностью признал свою вину и направил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Оперативные мероприятия проводились УФСБ России по Ростовской области. Уголовное дело направлено в суд.
Как сообщали Юга.ру, в Адыгее предприниматель незаконно организовал свалку и получал деньги за сбор мусора.
Чем заняться в выходные 13-14 октября: выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.