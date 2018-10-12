На Дону за загрязнение окружающей среды будут судить предпринимателя. Ущерб превысил 155 млн рублей

В Ростовской области директора мусороперерабатывающей организации обвиняют в загрязнении окружающей среды

По версии следствия, с октября 2011 года по ноябрь 2017 года директор ООО «Экоград» эксплуатировал три полигона твердых бытовых отходов в Новочеркасске, селе Самарском и станице Багаевской. Он допустил свалку за пределами территорий, которые ему выделили. Это привело к загрязнению окружающей среды. Ущерб составил более 155 млн рублей.