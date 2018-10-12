На Дону за загрязнение окружающей среды будут судить предпринимателя. Ущерб превысил 155 млн рублей

Ростовская область

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В Ростовской области директора мусороперерабатывающей организации обвиняют в загрязнении окружающей среды

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По версии следствия, с октября 2011 года по ноябрь 2017 года директор ООО «Экоград» эксплуатировал три полигона твердых бытовых отходов в Новочеркасске, селе Самарском и станице Багаевской. Он допустил свалку за пределами территорий, которые ему выделили. Это привело к загрязнению окружающей среды. Ущерб составил более 155 млн рублей.

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Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных отходов). Мужчина полностью признал свою вину и направил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Оперативные мероприятия проводились УФСБ России по Ростовской области. Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее предприниматель незаконно организовал свалку и получал деньги за сбор мусора.

Мусор Суд Экология
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