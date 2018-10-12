В Ингушетии два села и город остались без газа из-за аварии

В ингушской Сунже, а также сельских поселениях Долаково и Инарки 12 октября прекратили подачу газа

Такие меры приняли в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на газопроводе высокого давления. Ремонт проводят с 10:00. Их планируют завершить до 18:00.

Жителей просят соблюдать меры предосторожности и следить за газовыми приборами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Ингушетия.