Компания МТС увеличила скорости в 4G и запустила новую технологию звонков через интернет

Директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый 11 октября рассказал о включении дополнительного режима 4G стандарта TDD

Этот режим позволяет получить сети дополнительную емкость и увеличить скорость интернета минимум в два раза.

«Сегодня мы объявляем о новом этапе нашего развития — это сеть LTE стандарта TDD. Это немного другая технология, которая предназначена для работы на высоко нагруженных территориях, где очень много пользователей, максимальное потребление интернета. То есть если раньше ваш смартфон в нашей сети мог достигнуть 100 мбит/сек, то сейчас благодаря новой сети эта цифра выросла до 300 Мбит. Естественно, мы говорим об идеальных условиях для получения таких скоростей. Тем не менее в реальности, например, на улице Красной мы разгонялись до 72 Мбит/сек. Это просто отличный показатель для одной из наиболее загруженных с точки зрения трафика улиц города», — рассказал Сергей Ласкавый.

Теперь абоненты МТС через интернет-сети могут не только передавать данные, но и разговаривать. Новая технология звонков в 4G обеспечивает лучшее качество речи и мгновенное соединение абонентов. Поговорить можно и по локальному Wi-Fi. Эта услуга пригодится пользователям, которые оказались в местах, где прохождение сотового сигнала затруднено по каким-то причинам, например, в подвальных помещениях.

«Абоненты уже начали пользоваться этими услугами и уже определенная часть звонков в нашей сети идет как раз через интернет. Большинство современных смартфонов сегодня поддерживают эту опцию и доступно абонентам», — заключил Ласкавый.

Краснодар стал первым городом в Краснодарском крае и одним из первых городов в России, где запущена сеть TDD. Также кубанские абоненты стали первыми пользователями в регионе, кто может звонить с помощью технологий интернет-звонков.