В Майкопе на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком на руках
Адыгея Маша Волобуева
В Майкопе 11 октября Lada Priora сбила женщину с ребенком, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Авария произошла в 9:40 на пересечении улиц Пролетарской и Патриса Лумумбы. За рулем автомобиля находился 29-летний местный житель. Он уступил дорогу пешеходам и выехал из-за другого остановившегося перед переходом автомобиля, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.
«Женщина и ребенок были доставлены в больницу. Они получили травмы, неопасные для жизни», — рассказали в ведомстве.
По факту ДТП проводится проверка.
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