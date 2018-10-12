В Майкопе на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком на руках

Адыгея

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В Майкопе 11 октября Lada Priora сбила женщину с ребенком, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Авария произошла в 9:40 на пересечении улиц Пролетарской и Патриса Лумумбы. За рулем автомобиля находился 29-летний местный житель. Он уступил дорогу пешеходам и выехал из-за другого остановившегося перед переходом автомобиля, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

«Женщина и ребенок были доставлены в больницу. Они получили травмы, неопасные для жизни», — рассказали в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.

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