Часть Прикубанского округа Краснодара осталась без света

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Прикубанском округе Краснодара

Аварийное отключение произошло сразу на трех подстанциях — «ЗИП», «Тургеневская» и «Северо-Восточная». В результате оказались обесточены несколько десятков подстанций, в основном в Прикубанском округе.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, без света временно остались улицы Московская, Тополиная, Агрохимическая, Дунаевского, Есенина, Прокофьева. А в Фестивальном микрорайоне нарушено электроснабжение домов в границах Каляева, Гагарина, Тургенева и Атарбекова.

Аварийные бригады работают над устранением причин аварии, они продолжат работу и в ночное время, добавили в ЕДДС.