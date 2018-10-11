Часть Прикубанского округа Краснодара осталась без света

Краснодарский край

Распечатать

Энергетики восстанавливают электроснабжение в Прикубанском округе Краснодара

Аварийное отключение произошло сразу на трех подстанциях — «ЗИП», «Тургеневская» и «Северо-Восточная». В результате оказались обесточены несколько десятков подстанций, в основном в Прикубанском округе.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, без света временно остались улицы Московская, Тополиная, Агрохимическая, Дунаевского, Есенина, Прокофьева. А в Фестивальном микрорайоне нарушено электроснабжение домов в границах Каляева, Гагарина, Тургенева и Атарбекова.

Аварийные бригады работают над устранением причин аварии, они продолжат работу и в ночное время, добавили в ЕДДС.

Краснодар Энергетика
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Часть Прикубанского округа Краснодара осталась без света
Парня, который разозлил Кадырова, устроили на работу в Грозном. Он будет убирать улицы и высаживать цветы
В Краснодаре началось строительство первого в России центра подготовки юных баскетболистов
Суд арестовал Мамаева, Кокорина и его брата на два месяца
Ребенок в Сочи упал в люк не на территории школы и крышка на нем была — мэрия
В «Сочи Парке» ко дню рождения Бабы Яги установят три лабиринта страха

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале