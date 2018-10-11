Бастрыкин завел дело на судью из Карачаево-Черкесии за ДТП с двумя погибшими

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении 40-летнего мирового судьи Урупского района Карачаево-Черкесии Максима Якуша, подозреваемого в совершении ДТП с двумя погибшими

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц). Расследование поручено следственному управлению СКР по КЧР.

Как сообщали Юга.ру, авария с участием автомобиля судьи произошла 12 мая на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 35-летний Аскер Узденов и 19-летний Владислав Гладский ехали на автомобиле Kia, зарегистрировавшись на поездку через сервис BlaBlaCar. Через пять минут после начала поездки в них врезалась Toyota Prado, за рулем которой был Максим Якуш. Гладский умер на месте, Узденов умер в больнице, не приходя в сознание. Водитель выжил, получив серьезные травмы.

Очевидцы рассказали, что скорость автомобиля судьи достигала 150 км/ч. Водитель с места аварии скрылся, в салоне машины нашли бутылки с разливным пивом, писали СМИ.

При этом по данным следствия, судья после ДТП также попал в больницу с незначительными повреждениями. Он выехал на встречную полосу, когда столкнулся с Kia.

20 сентября квалификационная коллегия судей Верховного суда КЧР рассмотрела представление Бастрыкина и, согласившись с доводами, изложенными в предоставленных документах, дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении мирового судьи.