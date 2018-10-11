В Кавказском районе при столкновении четырех грузовиков погибли два человека

Краснодарский край

Распечатать

В Кавказском районе 11 октября произошла авария с участием четырех грузовых автомобилей

ДТП случилось около 13:00 на 114-м километре трассы Краснодар — Кропоткин. По предварительным данным, 57-летний водитель грузового автомобиля Iveco выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом под управлением 30-летнего водителя. Iveco перевернулся и столкнулся с грузовиком Scania, а КамАЗ — еще с одним КамАЗом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП погибли водители Iveco и первого КамАЗа. А 49-летний водитель другого КамАЗа получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту аварии проводят проверку. Движение на месте происшествия регулируют сотрудники ДПС.

ДТП Кавказский район Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Бастрыкин завел дело на судью из Карачаево-Черкесии за ДТП с двумя погибшими
Подлодка «Краснодар» на учениях в Черном море легла на дно
В Крыму из-за ветра до 25 м/с объявили экстренное предупреждение
Адвокат члена банды Цапка отказался защищать Мамаева и Кокорина
Организатор митингов в Ингушетии рассказал, что на лидеров акций завели уголовные дела
Стало известно, какие аэропорты России будут участвовать в голосовании о присвоении имени

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале