В Краснодаре временно закроют участок улицы 1-го Мая и изменят схему движения семи автобусных маршрутов

Ночью 12 октября в Краснодаре на несколько дней ограничат проезд автомобилей на улице 1-го Мая, чтобы заасфальтировать проезжую часть

Движение транспорта будет закрыто на участке улицы 1-го Мая от 40-летия Победы до Черкасской с 23:00 12 октября до 5:00 15 октября. В этот период специалисты займутся укладкой щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия.

Из-за ремонта дороги семь автобусных маршрутов изменят схему движения. Автобусы № 3, 4, 11, 25, 45 и 47 пойдут по улицам Героев-Разведчиков, Черкасской, Восточно-Кругликовской, 40-летия Победы и далее по прежним маршрутам. Автобус № 58 на участке от Черкасской до 1-го Мая будет ходить в обоих направлениях по улицам Российской, 40-летия Победы и далее по маршруту.

Проезд для машин скорой помощи на территорию Краевой клинической больницы № 1 останется открытым, отметил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Анфиногенов.

Дополнительную информацию по работе общественного транспорта в Краснодаре можно получить по круглосуточным телефонам горячей линии Центра мониторинга дорожного движения и транспорта: 8 (861) 218-99-18 и 8 (903) 412-01-01, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщали Юга.ру, в прошлые выходные, с 5 по 8 октября, улица 1-го Мая от 40-летия Победы до Черкасской также была закрыта из-за ремонта дороги.