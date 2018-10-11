В Ессентуках мужчину буду судить за сексуальное насилие над семилетней дочкой и мальчиком-инвалидом

Ставропольский край

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В Ставропольском крае будут судить мужчину, обвиняемого в преступлениях против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних

По данным следствия, в мае 32-летний мужчина в своей квартире в Ессентуках совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 7-летней дочери и 12-летнего брата бывшей жены, который является инвалидом.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста).

Следователи собрали необходимые доказательства и 11 октября пресс-служба СУ СК РФ сообщила о завершении расследования. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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