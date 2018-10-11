В Чечне воспитательница детского сада избила ребенка — «Кавказский узел»

Чечня

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В Грозном 10 октября в больницу доставили шестилетнего ребенка с тяжелыми травмами, которые он получил в детском саду

По предварительной информации, ребенка избила воспитательница детского сада. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Его доставили в детскую клиническую больницу. По факту происшествия начали доследственную проверку, пишет «Кавказский узел» со ссылкой на представителя прокуратуры.

В департаменте дошкольного образования города инцидент не прокомментировали. Однако подтвердили информацию о проведении проверки.

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