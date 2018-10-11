На Дону двое подростков получили травмы, пытаясь перелезть через вагон поезда

В Батайске Ростовской области двое 16-летних парней получили травмы, пытаясь перелезть через железнодорожный состав

По данным пресс-службы УТ МВД России по СКФО, трое подростков решили перелезть через крытый вагон, стоящий в составе грузового поезда. В результате один из парней получил удар током, второй упал с вагона и сломал руку, третий не пострадал. Одного из пострадавших госпитализировали.

Трое подростков учатся на первом курсе одного из учебных заведений города.