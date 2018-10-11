На Дону двое подростков получили травмы, пытаясь перелезть через вагон поезда

Ростовская область

Распечатать

В Батайске Ростовской области двое 16-летних парней получили травмы, пытаясь перелезть через железнодорожный состав

По данным пресс-службы УТ МВД России по СКФО, трое подростков решили перелезть через крытый вагон, стоящий в составе грузового поезда. В результате один из парней получил удар током, второй упал с вагона и сломал руку, третий не пострадал. Одного из пострадавших госпитализировали.

Трое подростков учатся на первом курсе одного из учебных заведений города.

Происшествия
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кавказском районе при столкновении четырех грузовиков погибли два человека
Житель Ростова нанял манипулятор, чтобы украсть контейнер со двора чужого дома
В Краснодаре временно закроют участок улицы 1-го Мая и изменят схему движения семи автобусных маршрутов
В Сочи восьмилетний мальчик провалился в люк на территории школы
В Ессентуках мужчину буду судить за сексуальное насилие над семилетней дочкой и мальчиком-инвалидом
Следствие попросит взять под стражу Кокорина и Мамаева — ТАСС

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале