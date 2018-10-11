Туапсинский порт перечислил детским садам и школам более 3 млн рублей

Туапсинский морской торговый порт к началу учебного года перечислил более 3 млн рублей образовательным учреждениям

Это на 1 млн больше, чем в прошлом году. Основными получателями стали детские сады. На капремонт пола в детском саду «Чайка» направили 250 тыс. рублей. В детсаду «Красная шапочка» отремонтировали столовую и заменили аварийную электропроводку. На эти цели порт выделил 400 тыс. рублей. В детских садах «Чайка» и «Дюймовочка» планируют заменить оконные блоки. Финансирование составит 400 тыс. рублей. Всего в этом году ТМПТ получил обращения о помощи от 11 дошкольных учреждений Туапсе, сообщили в пресс-службе порта.

Предприятие поддерживает единственную в Туапсинском районе школу для детей с ограниченными возможностями. В этом учебном году учреждение получило от ТМТП 200 тыс. рублей. На эти деньги в школе завершат работы по созданию доступной среды.

В пресс-службе добавили, что порт старается оказывать необходимую помощь учреждениям дополнительного образования и культурным центрам. При поддержке ТМТП участники секции легкой атлетики спортивной школы № 6 выступили на краевых соревнованиях по бегу, а школьники из Туапсе поедут на международный фестиваль детского и юношеского творчества в Санкт-Петербург. Для Станции юных техников на деньги порта купили новые ноутбуки и наборы для робототехники. Клуб теперь намерен расширить образовательный план.

В этом году программа благотворительной помощи ТМТП охватывает около 40 бюджетных и общественных организаций. Сумма вложений с начала года составляет около 4,5 млн рублей. Адресная поддержка Туапсинского порта направлена на создание комфортных условий обучения детей.