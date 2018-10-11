Гендиректора «ЕвроХима» избрали членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Генеральный директор минерально-химической компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев стал членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Российскоий союз промышленников и предпринимателей представляет собой объединение крупного бизнеса. Он включает более 100 отраслевых и региональных объединений в сферах ТЭК, машиностроения, банков, ОПК, строительства, химического комплекса, легкой и пищевой промышленности, услуг.

Такое решение приняли 10 октября на заседании правления РСПП. На совещании провели выборы руководящего органа союза, сообщили в пресс-службе компании.

Кто такой Игорь Нечаев

Игорь Нечаев родился в 1966 году. В 1995–2005 годы он занимал различные должности в ОАО «Северсталь». С 2002 по 2006 годы Нечаев был членом совета директоров ОАО «Северсталь», с 2008 по 2010 годы — председателем совета директоров ЗАО «Северсталь Вторчермет» и ЗАО «Северо-Запад огнеупор».

В 2006 году Нечаев окончил бизнес-школу университета Нортумбрия в Великобритании и получил степень мастера делового администрирования. За работу «Использование конверторной стали для производства литой заготовки в электросталеплавильном цехе» стал лауреатом премии имени Академика Бардина.

В компании «ЕвроХим» Нечаев работает с 2011 года. Сначала он был руководителем дивизиона «Логистика». В его обязанности входило управление всей логистической цепочкой компании. С 6 сентября прошлого года он занимает должность генерального директора АО «МХК "ЕвроХим"».