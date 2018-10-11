В Адыгее за счет президентского гранта модернизировали детскую поликлинику

В Адыгее завершили капитальный ремонт двух отделений майкопской детской поликлиники № 2

Ремонт проводился в рамках программы «Десятилетие детства» за счет средств резервного фонда президента РФ. Размер гранта составил 18,7 млн рублей.

В ближайшее время ожидается поставка нового оборудования, после чего в ноябре состоится торжественное открытие поликлиники, сообщили порталу Юга.ру в министерстве здравоохранения Адыгеи.

По данным ведомства, первое отделение обслуживает территориально прикрепленное население Майкопа, во втором отделении принимают жителей поселков Подгорного и Северного, а также хутора Косинов. Чтобы не прекращать работу поликлиники, работы проводились по секторам.

В ходе ремонта полностью заменили все инженерные коммуникации, установили новые окна, полы, двери, сделали внутреннюю отделку.

«Теперь оказание участковой педиатрической и узкоспециализированной медицинской помощи будет проводиться в комфортных условиях с использованием современного оборудования», — рассказали в минздраве республики.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отдельно обозначил, что за счет средств резервного фонда президента России в республике за последние годы провели реконструкцию реанимационного отделения с пристройкой лифта Адыгейской республиканской клинической больницы (13,9 млн рублей), сделали капремонт главного корпуса Шовгеновской ЦРБ (10,4 млн рублей), открыли новый корпус поликлинического отделения республиканского психдиспансера (7,4 млн рублей). При поддержке Правительства России завершилось строительство Тахтамукайской ЦРБ (143 млн рублей). В конце года будет завершено строительство диагностического центра в Майкопе (более 500 млн рублей).