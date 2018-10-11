В Ростове открылся кинофестиваль BRIDGE of ARTS 2018

В Ростове 10 октября открылся международный фестиваль мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS 2018

Как сообщает пресс-служба администрации Ростова, церемония открытия состоялась в кинотеатре Cinema & Emotion мультикомплекса «Горизонт». По красной ковровой дорожке прошли мировые звезды и начинающие кинематографисты.

Фестиваль проходит в донской столице четвертый раз. В этом году председателем жюри стал американский актер, номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус» Эрик Робертс.

С 10 по 14 октября состоятся показы полно- и короткометражных фильмов из 30 стран мира. За четыре дня покажут более 80 кинолент. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут спортивный фестиваль и деловой форум кино и медиаконтента.

По словам организаторов, впервые в этом году в рамках BRIDGE of ARTS состоится благотворительный киномарафон в помощь подопечным фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой и Дины Корзун.