Телеканал ТНТ перепутал Краснодар с Красноярском

Телеканал ТНТ выпустил рекламный анонс второго сезона музыкального шоу «Песни» с ошибкой

Телеканал 10 октября в своем инстаграме опубликовал ролик, в котором рассказал о запуске второго сезона музыкального конкурса «Песни».

На видео перечислено несколько городов, в которых будут проходить кастинги, среди которых есть Краснодар. Однако в качестве иллюстрации города в ролике использовали фотографию железнодорожного вокзала Красноярска.