Телеканал ТНТ перепутал Краснодар с Красноярском

View this post on Instagram

Канал ТНТ запускает второй сезон музыкального шоу «ПЕСНИ»! Хочешь стать частью нового шоу-бизнеса? Приходи на Прослушивания с 20 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.Твои ПЕСНИ услышит вся страна. Не пропусти! Заходи на castings.tnt-online.ru/pesny-2-sezon/ и заполняй анкету. Подробная информация в аккаунте @pesninatnt #ТНТ #ПЕСНИНАТНТ #ПЕСНИ2