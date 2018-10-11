Телеканал ТНТ перепутал Краснодар с Красноярском

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Телеканал ТНТ выпустил рекламный анонс второго сезона музыкального шоу «Песни» с ошибкой

Телеканал 10 октября в своем инстаграме опубликовал ролик, в котором рассказал о запуске второго сезона музыкального конкурса «Песни».

На видео перечислено несколько городов, в которых будут проходить кастинги, среди которых есть Краснодар. Однако в качестве иллюстрации города в ролике использовали фотографию железнодорожного вокзала Красноярска. 

© Скриншот из видео instagram.com/tnt_online

Вокальное шоу «Песни» с элементами реалити впервые запустили на телеканале ТНТ в феврале 2018 года. В конкурсе принимал участие краснодарский рэп-исполнитель PLC, которому удалось дойти до полуфинала передачи. 

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