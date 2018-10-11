Телеканал ТНТ перепутал Краснодар с Красноярском
Телеканал ТНТ выпустил рекламный анонс второго сезона музыкального шоу «Песни» с ошибкой
Телеканал 10 октября в своем инстаграме опубликовал ролик, в котором рассказал о запуске второго сезона музыкального конкурса «Песни».
На видео перечислено несколько городов, в которых будут проходить кастинги, среди которых есть Краснодар. Однако в качестве иллюстрации города в ролике использовали фотографию железнодорожного вокзала Красноярска.
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Канал ТНТ запускает второй сезон музыкального шоу «ПЕСНИ»! Хочешь стать частью нового шоу-бизнеса? Приходи на Прослушивания с 20 октября в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге.Твои ПЕСНИ услышит вся страна. Не пропусти! Заходи на castings.tnt-online.ru/pesny-2-sezon/ и заполняй анкету. Подробная информация в аккаунте @pesninatnt #ТНТ #ПЕСНИНАТНТ #ПЕСНИ2
Вокальное шоу «Песни» с элементами реалити впервые запустили на телеканале ТНТ в феврале 2018 года. В конкурсе принимал участие краснодарский рэп-исполнитель PLC, которому удалось дойти до полуфинала передачи.
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