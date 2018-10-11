В Юбилейном микрорайоне Краснодара благоустроят бывшую вертолетную площадку

В Краснодаре 10 октября начали приводить в порядок бывшую вертолетную площадку в Юбилейном микрорайоне

Раньше там стоял списанный вертолет, который позже убрали, а основание площадки оставили.

Глава администрации Западного округа Краснодара Александр Кучмин рассказал, что жильцы многоэтажек, расположенных возле вертолетной площадки, а также активисты Общественного совета ЮМР обратились к властям с просьбой навести порядок на этом участке.

«Вместе обсудили планы по наведению порядка на территории — демонтажу строительного мусора, бетонных плит, дальнейшему развитию и благоустройству», — сказал Кучмин.

На площадке 10 октября начали убирать бетонные плиты. Работы планируется провести на участке площадью около 800 кв. метров, впоследствии он станет продолжением бульвара имени Евскина, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.