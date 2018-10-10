Кубанское казачье войско предупредило Константинополь о возможном кровопролитии, если Украинскую церковь отделят от Московского патриархата
Казаки Кубанского казачьего войска выступили с открытым обращением к патриарху Константинопольскому Варфоломею по поводу ситуации вокруг предоставления Украине автокефалии
В сентябре Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. О предоставлении Украине автокефалии в апреле 2018 года просил президент страны Петр Порошенко. Сейчас синод Константинопольского патриархата принимает по этому поводу решение.
В ККВ считают, что такой шаг приведет к необратимым трагическим последствиям.
«Кубанское казачье войско, всецело поддерживая позицию Московского патриархата, официально заявляет, что подобными действиями Константинополь приближается к красной линии, которую нельзя переходить. Это нарушение церковных правил, шаг, который приведет к необратимым трагическим последствиям, и еще больше усилит разорванность украинского общества и православного мира», — говорится в обращении казаков к патриарху.
ККВ напоминает, что Константинопольский патриархат признал воссоединение Киевской митрополии с Московским патриархатом, «навсегда утвердив их неразрывную связь», в 1687 году. И теперь действия патриарха Варфоломея «являются беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию».
Читайте также:
«Это не политический, организационный или имущественный вопрос. Это переломный момент в сохранении целостности православного мира, нарушение которой вашими бездумными поступками может привести к полномасштабной цивилизационной трагедии и даже — не приведи Господь — к кровопролитию, — заявили в ККВ. — И это не пустые предположения и домыслы. Это горькие факты. Ведь все последние годы украинское общество, одурманенное и доведенное до истерии украинскими политиками, разрушает и захватывает православные храмы Украины».
В обращении подчеркивается, что среди казаков православная вера всегда имела особый статус и смысл, а на Кубани еще и особое историческое значение.
«Когда мы стали возрождаться после долгих лет забвений и гонений, с нами возрождалась и крепла Русская православная церковь и православная вера. И поэтому сейчас, когда мы, как и встарь, вместе, когда наши семьи наконец-то могут мирно посещать храмы и молиться, Вы, Владыка, одним росчерком пера хотите разрушить устоявшийся мир и духовное равновесие, которое царит в нашем восточнославянском регионе. Но сегодня пришла наша очередь встать на защиту Русской православной церкви», — заявили в ККВ.
Казаки призвали патриарха «не идти на поводу у украинских бездумных политиков» и «опомниться и одуматься, не доводя до завершения свой план».
«Вы, Владыка, сегодня всерьез рискуете войти в мировую историю разрушителем Православного Мира. Напоминаем вам, Ваше Святейшество, что российское казачество и, в частности, казаки Кубанского казачьего войска издавна были истинным "Воинством Христовым", рыцарями православия, которые всегда были и остаются готовыми выступить на защиту единства и целостности своего Отечества и своей Матери-Церкви», — заключили в ККВ,
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.