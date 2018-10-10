Кубанское казачье войско предупредило Константинополь о возможном кровопролитии, если Украинскую церковь отделят от Московского патриархата

Казаки Кубанского казачьего войска выступили с открытым обращением к патриарху Константинопольскому Варфоломею по поводу ситуации вокруг предоставления Украине автокефалии

В сентябре Константинопольский патриархат «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине» назначил своих экзархов, то есть посланников, в Киев, который является канонической территорией Московского патриархата. О предоставлении Украине автокефалии в апреле 2018 года просил президент страны Петр Порошенко. Сейчас синод Константинопольского патриархата принимает по этому поводу решение.

В ККВ считают, что такой шаг приведет к необратимым трагическим последствиям.

«Кубанское казачье войско, всецело поддерживая позицию Московского патриархата, официально заявляет, что подобными действиями Константинополь приближается к красной линии, которую нельзя переходить. Это нарушение церковных правил, шаг, который приведет к необратимым трагическим последствиям, и еще больше усилит разорванность украинского общества и православного мира», — говорится в обращении казаков к патриарху.

ККВ напоминает, что Константинопольский патриархат признал воссоединение Киевской митрополии с Московским патриархатом, «навсегда утвердив их неразрывную связь», в 1687 году. И теперь действия патриарха Варфоломея «являются беспрецедентно грубым вторжением на каноническую территорию».