Долуда собирается открыть на Кубани казачьи детские сады

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда рассказал о планах открыть казачьи детские сады в Краснодарском крае

Как сообщали Юга.ру, в августе атаман Кубанского войска посетил детский сад в Хосте, где есть казачья группа, и сказал, что сочинский опыт должен быть распространен по всему краю. Кроме того, он поручил открыть казачьи школы во всех районах Сочи.

Ранее Николай Долуда рассказывал, что в казачьих классах, которые открылись в школах Кубани в 2016 году, учатся не только русские дети.