Долуда собирается открыть на Кубани казачьи детские сады

Краснодарский край

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Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда рассказал о планах открыть казачьи детские сады в Краснодарском крае

10 октября Долуда заявил, что вскоре на Кубани могут появиться казачьи детские сады, пишет «Комсомольская правда».

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Как сообщали Юга.ру, в августе атаман Кубанского войска посетил детский сад в Хосте, где есть казачья группа, и сказал, что сочинский опыт должен быть распространен по всему краю. Кроме того, он поручил открыть казачьи школы во всех районах Сочи.

Ранее Николай Долуда рассказывал, что в казачьих классах, которые открылись в школах Кубани в 2016 году, учатся не только русские дети.

Детские сады Казачество Кубанское казачье войско Николай Долуда Образование
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