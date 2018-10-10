В Краснодаре запретят остановку машин на улице Игнатова

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Игнатова установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта

Знаки установят с 20 ноября по четной стороне улицы Игнатова в районе дома № 16. 

«За перекрестком улицы Мачуги расположен единственный проезд во внутриквартальную территорию к домам. Чтобы транспорт мог свободно туда проезжать, мы запретим здесь остановку и стоянку», — пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Владимир Архипов.

В департаменте просят жителей города быть внимательными и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

Как писали Юга.ру, с 1 октября нечетной стороне Северной между улицами Чкалова и Севастопольской установили дорожные знаки, которые запрещают остановку и стоянку автомобилей.

С 1 ноября запретят остановку машин на улице Совхозной в районе пересечения с Атарбекова.

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