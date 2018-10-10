В Северной Осетии выпущенная в дикую природу леопард Волна поселилась в Алагирском ущелье

Самка переднеазиатского леопарда Волна, выпущенная в дикую природу, покинула национальный парк «Алания»

Об этом 10 октября рассказал координатор проекта по реализации программы восстановления переднеазиатского леопарда в Северной Осетии Артур Алибеков. По его словам, пока что животное поселилось в Алагирском ущелье. В сентябре Волна побывала в Турмонском заказнике, Дигорском ущелье, а также у святилища Уастырджи в селе Тамиск.

«Во время освоения территории леопард Волна перешла из национального парка "Алания" в Турмонский заказник, расположенный в верховьях реки Саурдон, а оттуда — в Алагирское ущелье. Об этом свидетельствуют данные спутникового мониторинга», — пояснил Алибеков.

Он отметил, что леопард Эльбрус, выпущенный в дикую природу вместе с Волной, остается в нацпарке. По словам Алибекова, уже зафиксировали шесть случаев успешной охоты Эльбруса на шакалов. Специалистами подтверждены факты охоты в верховьях гор. Местным жителям ночью удалось заснять Эльбруса на видео у дороги, сообщает ТАСС.