В Северной Осетии выпущенная в дикую природу леопард Волна поселилась в Алагирском ущелье
Самка переднеазиатского леопарда Волна, выпущенная в дикую природу, покинула национальный парк «Алания»
Об этом 10 октября рассказал координатор проекта по реализации программы восстановления переднеазиатского леопарда в Северной Осетии Артур Алибеков. По его словам, пока что животное поселилось в Алагирском ущелье. В сентябре Волна побывала в Турмонском заказнике, Дигорском ущелье, а также у святилища Уастырджи в селе Тамиск.
«Во время освоения территории леопард Волна перешла из национального парка "Алания" в Турмонский заказник, расположенный в верховьях реки Саурдон, а оттуда — в Алагирское ущелье. Об этом свидетельствуют данные спутникового мониторинга», — пояснил Алибеков.
Он отметил, что леопард Эльбрус, выпущенный в дикую природу вместе с Волной, остается в нацпарке. По словам Алибекова, уже зафиксировали шесть случаев успешной охоты Эльбруса на шакалов. Специалистами подтверждены факты охоты в верховьях гор. Местным жителям ночью удалось заснять Эльбруса на видео у дороги, сообщает ТАСС.
Как писали Юга.ру, Волну вместе с Эльбрусом выпустили в дикую природу на территории нацпарка Алания в Северной Осетии 27 июля. Это был первый выпуск редких хищников в Северной Осетии.
Их брата Артека выпустили через месяц на территории Кавказского биосферного заповедника. Животное транспортировали на вертолете в специальной клетке на гребень горы Ахцархва. В сентябре Артек поймал первую добычу — оленя. За выпущенными в дикую природу животными наблюдают с помощью спутниковых ошейников.
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