Производители адыгейского сыра устроили дегустацию на выставке в Москве

На агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве производители адыгейского сыра провели дегустацию продуктов

Агропромышленная выставка «Золотая осень» проходит ежегодно. В 2018-м году она состоится в 20-ый раз с 10 по 13 октября в Москве.

Адыгея на выставке представлена большой экспозицией с национальными элементами. Главная составляющая стенда — адыгейский сыр как один из самых известных брендов республики. Посетители меропрития смогут попробовать настоящий адыгейский сыр и другие виды продукта, сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.

Читайте также: Власти Адыгеи назвали адыгейский сыр стратегическим продуктом

На коллективном стенде есть продукция тридцати ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, которые реализуют продукты под региональными торговыми марками. На выставке представлены несколько видов масла, северный чай, выращиваемый в Адыгейском филиале ВНИИ цветоводства и субтропических культур Россельхозакадемии. Также есть рис, мед, детское питание, соки, минеральная вода, алкоголь, яблоки, помидоры, огурцы, розы.

«Мы ежегодно принимаем участие в главной агропромышленной выставке страны. У нас есть что показать, есть чем гордиться. Среди регионов страны Адыгея стабильно находится в передовиках по урожайности зерновых. В последние годы мы активно развиваем садоводство и овощеводство, используя передовые технологии», — отметил глава республики Мурат Кумпилов.

Читайте также: В Адыгее производители сыра заявили о готовности обеспечить потребности рынка страны в адыгейском сыре

По его словам, в регионе производят конкурентоспособную продукцию, а также расширяется география поставок и растет объем экспорта. За 2017 год в Адыгее экспорт товаров составил 162,3% в сравнении с показателями 2016 года.

Как сообщали Юга.ру, в 2017 году адыгейский сыр вошел в сотню лучших туристских брендов России. В июне 2018 года Гиагинский молочный завод, который производит адыгейский сыр, стал лауреатом конкурса «Звезда качества России».