Житель Карачаево-Черкесии расстрелял пасшихся на его кукурузном поле лошадей
В станице Исправной Карачаево-Черкесии 9 октября 58-летний местный житель стрелял в лошадей, которые паслись на поле
В полицию обратился мужчина и сообщил, что на кукурузном поле, расположенном на юго-восточной окраине станицы, неизвестный два раза выстрелил в его лошадей. Животные были без присмотра. В результате одна лошадь погибла, другая оказалась ранена.
Сотрудники полиции установили, что в животных стрелял из нарезного охотничьего карабина хозяин поля.
Мужчину задержали. Он дал признательные показания. Проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД России по Карачаево-Черкесской Республике.
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