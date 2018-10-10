Житель Карачаево-Черкесии расстрелял пасшихся на его кукурузном поле лошадей

Карачаево-Черкесия

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В станице Исправной Карачаево-Черкесии 9 октября 58-летний местный житель стрелял в лошадей, которые паслись на поле

В полицию обратился мужчина и сообщил, что на кукурузном поле, расположенном на юго-восточной окраине станицы, неизвестный два раза выстрелил в его лошадей. Животные были без присмотра. В результате одна лошадь погибла, другая оказалась ранена.

Сотрудники полиции установили, что в животных стрелял из нарезного охотничьего карабина хозяин поля.

Мужчину задержали. Он дал признательные показания. Проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД России по Карачаево-Черкесской Республике.

Животные Полиция
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