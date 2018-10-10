В Северной Осетии при пожаре в мебельном цехе спасатель отравился дымом

Во Владикавказе вечером 9 октября произошел пожар в мебельном цеху

Загорелось одно из промышленных зданий. Площадь возгорания составила 100 кв. метров. В тушении были задействованы шесть машин. Один пожарный получил легкое отравление дымом. Ему оказали первую медицинскую помощь, сообщает ГТРК «Алания».

По предварительным подсчетам, в результате пожара сгорели инструменты и заготовки для мебели на 500 тыс. рублей.