Сочи примет международный Festival of Motoring 2019 года

В Сочи в 2019 году состоится международный автомобильный фестиваль Festival of Motoring

Мероприятие будет проходить с 18 по 21 июля. Оно проводится для любителей автомобилей, а также для профессиональных автогонщиков и представителей автоиндустрии.

Festival of Motoring отличается от традиционных автосалонов активным вовлечением зрителей в происходящее. Посетители смогут посмотреть на новейшие модели автомобилей и поучаствовать в тест-драйвах на гоночной трассе, прокатиться в гоночном такси, увидеть показательные заезды и парад ретроавтомобилей.

«Основываясь на опыте проведения фестиваля автоспорта в других странах мира, организаторы рассчитывают, что мероприятие в Сочи посетят до 150 тыс. человек», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Премьера фестиваля автомобильного спорта состоялась в южноафриканском Йоханнесбурге два года назад. В 2018 году местом проведения станет Стамбул.