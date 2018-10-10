В Ставропольском крае местный житель пытался изнасиловать девушку

В Железноводске мужчину подозревают в попытке изнасилования

По версии следствия, 14 сентября 40-летний мужчина преследовал девушку на улице. Он напал на нее, несколько раз ударил по лицу и пытался изнасиловать. На крики потерпевшей о помощи отозвался местный житель, который оказался неподалеку. Он задержал подозреваемого до приезда полиции.