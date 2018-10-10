В Ставропольском крае местный житель пытался изнасиловать девушку
В Железноводске мужчину подозревают в попытке изнасилования
По версии следствия, 14 сентября 40-летний мужчина преследовал девушку на улице. Он напал на нее, несколько раз ударил по лицу и пытался изнасиловать. На крики потерпевшей о помощи отозвался местный житель, который оказался неподалеку. Он задержал подозреваемого до приезда полиции.
Против нападавшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ (Покушение на изнасилование). Его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает 10 октября пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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