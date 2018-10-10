В Дагестане скончался подросток, пострадавший при взрыве газа в спортзале

Дагестан

Распечатать

Число погибших при взрыве газа в спортшколе в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана увеличилось до трех

«Скончался третий из пяти пострадавших в результате взрыва газа в селе Эбдалая. Это один из трех доставленных в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Он получил ожоги больше 80% поверхности тела. Ему было 18 лет», — цитирует 10 октября «Интерфакс-Юг» представителя Минздрава республики Залину Муртазалиеву.

Как сообщали Юга.ру, взрыв произошел 2 октября в тренерской комнате спортшколы. Травмы получили пятеро подростков. Троих из них спецбортом МЧС доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода, двое оказались не транспортабельны. 

Двое пострадавших 9 октября скончались в ожоговом центре республиканской клинической больницы.

Газ Дети Школа
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Абинском районе фура насмерть сбила велосипедиста
Виновный в ДТП с тремя жертвами на Северной в Краснодаре отказался от условно-досрочного освобождения
В Северной Осетии при пожаре в мебельном цехе спасатель отравился дымом
Сочи примет международный Festival of Motoring 2019 года
В Ростове-на-Дону компания молодых людей напала на полицейских
В Ставропольском крае местный житель пытался изнасиловать девушку

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале