В Дагестане скончался подросток, пострадавший при взрыве газа в спортзале
Число погибших при взрыве газа в спортшколе в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана увеличилось до трех
«Скончался третий из пяти пострадавших в результате взрыва газа в селе Эбдалая. Это один из трех доставленных в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Он получил ожоги больше 80% поверхности тела. Ему было 18 лет», — цитирует 10 октября «Интерфакс-Юг» представителя Минздрава республики Залину Муртазалиеву.
Как сообщали Юга.ру, взрыв произошел 2 октября в тренерской комнате спортшколы. Травмы получили пятеро подростков. Троих из них спецбортом МЧС доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода, двое оказались не транспортабельны.
Двое пострадавших 9 октября скончались в ожоговом центре республиканской клинической больницы.
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