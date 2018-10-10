В Дагестане скончался подросток, пострадавший при взрыве газа в спортзале

Число погибших при взрыве газа в спортшколе в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана увеличилось до трех

«Скончался третий из пяти пострадавших в результате взрыва газа в селе Эбдалая. Это один из трех доставленных в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Он получил ожоги больше 80% поверхности тела. Ему было 18 лет», — цитирует 10 октября «Интерфакс-Юг» представителя Минздрава республики Залину Муртазалиеву.

Как сообщали Юга.ру, взрыв произошел 2 октября в тренерской комнате спортшколы. Травмы получили пятеро подростков. Троих из них спецбортом МЧС доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода, двое оказались не транспортабельны.