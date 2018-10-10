На Кубани будут судить мужчину, который в состоянии наркотического опьянения сбил ребенка на «зебре» и скрылся
В Новороссийске завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя о причинении тяжкого вреда здоровью в результате ДТП
По версии следствия, мужчина ехал на машине со скоростью выше 70 км/ч. Возле нерегулируемого пешеходного перехода водитель не сбавил скорость, сбил восьмилетнего мальчика и скрылся с места происшествия.
Ребенка с травмами госпитализировали, он находится на лечении в больнице. Виновника аварии задержали возле гаражей. Им оказался 39-летний местный житель, который во время ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения, сообщает 10 октября пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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