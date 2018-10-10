Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за попытку украсть девочку

Кабардино-Балкария

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В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело против местного жителя, которого заподозрили в похищении несовершеннолетней девочки

По версии следствия, 6 сентября около 17:20 пьяный мужчина решил похитить восьмилетнюю девочку. Против ее воли и согласия, злоумышленник взял несовершеннолетнюю за руку и насильно повел в неизвестном направлении, но очевидец остановил его.

Возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 49-летний житель Прохладненского района. Следователь намерен просить суд взять злоумышленника под стражу.

Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Похищения людей Следственный комитет
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