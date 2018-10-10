Автодорожную часть Крымского моста в непогоду будут обрабатывать экологичным раствором
Дорожники сообщили, что подготовили автомобильную часть Крымского моста к эксплуатации в зимний период
Читайте также:
Эксплуатационную службу укомплектовали материалами и техникой, которая позволит работать при изменении погоды, сообщили 10 октября в инфоцентре «Крымский мост».
«Зима в Керченском проливе неустойчивая. Снег выпадает в конце декабря и обычно долго не держится, похолодания редко бывают длительными. Самый холодный месяц — январь, когда среднемесячная температура составляет -1,6 °С», — рассказал замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.
В инфоцентре пояснили, что суточные прогнозы дорожники получают от синоптиков, краткосрочные — от автоматических метеостанций, работающих на мосту. Такие станции предупреждают о риске опасных явлений на дороге за четыре часа до их наступления. Получив прогноз, специалисты смогут за один-два часа до непогоды провести обработку дороги. Ожидается, что эти меры позволят максимально снизить риск скольжения и обеспечить сцепные качества покрытия.
Планируется, что автодорожную часть на Крымском мосту начнут обрабатывать экологически безопасным способом. На дорогу будут распылять водно-солевой раствор. Для этого заготовили 330 тонн соли. Еще подготовили около 30 тонн специальных добавок. Их будут применять при значительном ухудшении погоды. Добавки усилят действие раствора. При снегопаде предусмотрена механическая очистка дорожного полотна.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по Крымскому мосту открыли 15 мая. За летний сезон трафик по мосту в два раза превысил прошлогодний показатель паромной переправы. Всего новой трассой воспользовались 2,3 млн машин. За весь 2017 год на паромах было перевезено около 1,3 млн легковых автомобилей и автобусов.
В ночь на 1 октября Крымский мост открыли для движения грузового транспорта. За неделю в обе стороны проехали 10 тыс. грузовиков.
Железнодорожную часть планируют открыть в декабре 2019 года.
Все материалы по теме:
Алексей Андронов о причинах поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.