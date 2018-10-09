Два человека погибли при пожаре в заброшенном здании ДПС в Сочи

При пожаре в Сочи 8 октября погибли два человека

«Сообщение о возгорании поступило в 8:42. Возгорание в одноэтажном неэксплуатируемом здании на площади 2 кв. метра. Ликвидировано до прибытия пожарных подразделений», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По информации источника «360», о возгорании в заброшенном здании ДПС сообщил охранник соседнего комплекса. Погибли два человека без определенного места жительства. Один из них скончался на месте, второго доставили в больницу. Он рассказал, что они пытались разжечь в здании костер.

По факту пожара проводится проверка.