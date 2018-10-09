В Дагестане скончались двое подростков, пострадавших при взрыве газа в спортзале
Двое подростков, получивших сильные ожоги при взрыве в спортшколе в селе Эбдалая Левашинского района Дагестана, скончались в больнице
Пострадавшие находились в ожоговом центре республиканской клинической больницы.
«Мальчики получили более 90% ожогов тела. С момента поступления их в больницу они были подключены к аппарату искусственного дыхания. Но накануне они скончались», — цитирует «Интерфакс» представителя медучреждения.
Как сообщали Юга.ру, взрыв произошел 2 октября в тренерской комнате спортшколы. Всего пострадали пятеро подростков. Троих их них спецбортом МЧС доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода, двое оказались не транспортабельны.
По данным следствия, утечка газа произошла из трубы, проходящей рядом со зданием. Через трещины в стенах газ просачивался внутрь помещения и накапливался. Взрыв и последующее возгорание произошли после включения электроприборов — дети пришли на тренировку и включили свет.
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