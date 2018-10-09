В РЖД и полиции не подтвердили информацию о дебоше Кокорина и Мамаева в поезде
В ОАО «Российские железные дороги» 9 октября не подтвердили информацию о том, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин арендовали вагон поезда и устроили в нем дебош
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Представитель РЖД сообщил ТАССу, что информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности.
Сотрудник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу также не подтвердил агентству достоверность информации о дебоше в поезде «Сапсан» в ночь с 7 на 8 октября. По его словам, в подразделения полиции обращений по поводу нарушений общественного порядка в поездах, прибывших из Санкт-Петербурга в Москву, не поступало.
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Как сообщали Юга.ру, ранее в телеграм-канале Mash появилась информация, что Мамаев и Кокорин в ночь с 7 на 8 октября арендовали вагон «Сапсана» и устроили там дебош. Якобы это произошло после матча «Краснодар» —«Зенит» в Санкт-Петербурге, который завершился победой хозяев.
Утром 8 октября Кокорин и Мамаев устроили драку в кафе Москвы. Во время потасовки пострадали глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. Позже опубликовали видео драки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мамаев и Кокорин 9 октября получили повестки о вызове на допрос в полицию.
9 октября появилась информация, что Мамаев и Кокорин перед дракой в кафе избили водителя телеведущей Первого канала. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.
«Краснодар» и «Зенит» прокомментировали произошедшее. Клуб «черно-зеленых» заявил, что примет все возможные санкции против Мамаева и максимально оштрафует его, а также сделает все, чтобы добиться расторжения контракта. В «Зените» сказали, что сейчас не считают необходимым «говорить о наказании игрока со стороны клуба», однако добавили, что оно последует.
Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что если причастность футболистов к драке докажут, то они больше никогда не смогут выступать в сборной. В РПЛ возмутились поступком Кокорина и Мамаева и заявили, что « хулиганам не место в футболе».
Алексей Андронов о причинах поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
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