В РЖД и полиции не подтвердили информацию о дебоше Кокорина и Мамаева в поезде

В ОАО «Российские железные дороги» 9 октября не подтвердили информацию о том, что футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин арендовали вагон поезда и устроили в нем дебош

Представитель РЖД сообщил ТАССу, что информация, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Сотрудник управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу также не подтвердил агентству достоверность информации о дебоше в поезде «Сапсан» в ночь с 7 на 8 октября. По его словам, в подразделения полиции обращений по поводу нарушений общественного порядка в поездах, прибывших из Санкт-Петербурга в Москву, не поступало.

Как сообщали Юга.ру, ранее в телеграм-канале Mash появилась информация, что Мамаев и Кокорин в ночь с 7 на 8 октября арендовали вагон «Сапсана» и устроили там дебош. Якобы это произошло после матча «Краснодар» —«Зенит» в Санкт-Петербурге, который завершился победой хозяев. Утром 8 октября Кокорин и Мамаев устроили драку в кафе Москвы. Во время потасовки пострадали глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» Сергей Гайсин. Позже опубликовали видео драки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мамаев и Кокорин 9 октября получили повестки о вызове на допрос в полицию.