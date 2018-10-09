В Шахтах разыскивают людей, напавших на прохожих. Сообщалось о стрельбе

Ростовская область

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В Ростовской области разыскивают людей, напавших на прохожих в Шахтах 6 октября

Инцидент произошел около 19:00 на улице Ленина. Двое мужчин открыли стрельбу, в результате два человека получили ранения. Одному мужчине пули попали в живот, другому — в грудь. Пострадавших увезли в больницу. О причинах конфликта пока неизвестно. Стрелявших разыскивают полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщает 161.ru

В ГУ МВД России по Ростовской области факт стрельбы в Шахтах не подтвердили. «В полицию поступило сообщение о конфликте, который произошел между несколькими гражданами на улице города. В результате него два человека получили телесные повреждения. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас проводятся разыскные мероприятия», — прокомментировали ЮГА.ру в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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