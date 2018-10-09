Рослесхоз выявил нарушения во время рубок деревьев в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии провели внеплановую проверку фактов незаконной рубки леса

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Ее организовал Рослесхоз после обращения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Ведомство выявило многочисленные нарушения. Это несвоевременная очистка мест рубок, повреждение подрастающих деревьев и отсутствие контроля за соблюдением условий договоров купли-продажи лесных насаждений. Специалисты установили, что в лесах оставляют сухостойные деревья, а также транспортируют древесину на склонах без применения канатных установок, сообщили 9 октября в пресс-службе отделения «Российский Кавказ» WWF России.

Межрайонный природоохранный прокурор постановил возбудить административное дело по факту нарушения пожарной и санитарной безопасности в лесах. Вследствие этого директор организации «Урупский лесхоз» был оштрафован. К ответственности привлекли мастера Архызского лесничества и заместителя директора по производству.

Управление лесами республики должно полностью очистить места рубок. Ведомству запретили производить рубки на трех участках Архызского лесничества.

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Как сообщали Юга.ру, летом 2018 года эксперты Всемирного фонда дикой природы России обнаружили серьезные нарушения лесного законодательства в Карачаево-Черкесии.

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