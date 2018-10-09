В Ростове-на-Дону из окна четвертого этажа выпал сурикат

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону спасли суриката, который случайно выпал из окна четвертого этажа многоэтажного дома

Как сообщает пресс-служба Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных, к ветврачам обратилась хозяйка суриката, которая не уследила за своим питомцем. Ветеринары диагностировали у животного ушибы печени и селезенки. Опасных травм и переломов во время падения он не получил. В течение двух дней годовалому сурикату проводили противовоспалительные инъекции, после чего он пошел на поправку.

Сейчас здоровье животного не вызывает опасений.

Животные
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