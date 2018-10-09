ФСБ заявила о предотвращении шести терактов на Северном Кавказе

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников 9 октября заявил, что в Северо-Кавказском округе с начала года предотвратили шесть терактов

Он рассказал об этом на заседании заседания Национального антитеррористического комитета, которое прошло в Махачкале.

«Задержаны 63 бандита и 142 пособника. Убиты 50 боевиков, в том числе главари действовавших в Чечне и Дагестане террористических группировок», — пояснил глава ФСБ.

По словам Бортникова, за прошлый год удалось более чем в два раза сократить число преступлений террористической направленности в СКФО. Он уточнил, что внутреннее финансирование бандгруппировок на Северном Кавказе сокращается. Каналы внешней поддержки последовательно перекрывают правоохранительные органы, сообщает ТАСС.