ФСБ заявила о предотвращении шести терактов на Северном Кавказе

Дагестан, Вся Россия

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Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников 9 октября заявил, что в Северо-Кавказском округе с начала года предотвратили шесть терактов

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Он рассказал об этом на заседании заседания Национального антитеррористического комитета, которое прошло в Махачкале.

«Задержаны 63 бандита и 142 пособника. Убиты 50 боевиков, в том числе главари действовавших в Чечне и Дагестане террористических группировок», — пояснил глава ФСБ.

По словам Бортникова, за прошлый год удалось более чем в два раза сократить число преступлений террористической направленности в СКФО. Он уточнил, что внутреннее финансирование бандгруппировок на Северном Кавказе сокращается. Каналы внешней поддержки последовательно перекрывают правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

Антитеррор ФСБ
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