В Чечне проверят работу врачей, у которых после операции по удалению грыжи умерла пациентка
В Грозном возбудили уголовное дело по факту гибели 51-летней женщины
По версии следствия, в июле в больницу Грозного обратилась 51-летняя местная жительница с жалобами на боли в спине. После обследования врачи установили, что у женщины сахарный диабет и повышенное давление.
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Без заключения эндокринолога, результатов анализов крови и рентгена врачи назначили пациентке операцию по удалению грыжи позвоночника. После этого состояние женщины резко ухудшилось.
Во время перевозки пациентки в реанимацию медики не смогли оказать ей необходимую помощь из-за отсутствия аппарата искусственной вентиляции легких. Женщина скончалась через несколько часов.
По факту гибели местной жительницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Сейчас следователи устанавливают тех, кто виноват в произошедшем и выясняют обстоятельства гибели женщины. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает 9 октября пресс-служба СУ СК РФ по Чеченской Республике.
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