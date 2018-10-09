В Сочи в ДТП погиб 77-летний мопедист

В Сочи 8 октября случилось ДТП, в котором погиб пожилой мужчина

Авария произошла в 17:30 на дороге Джубга — Сочи — граница с Абхазией. По предварительным данным, 77-летний водитель мопеда Honda во время выезда со второстепенной дороги на Батумское шоссе на перекрестке не предоставил преимущество автомобилю Daewoo Nexia под управлением 34-летнего мужчины.. От удара мопед отбросило на металлическое ограждение.

В результате ДТП пожилой мужчина погиб на месте. Водитель автомобиля не пострадал, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.