В Сочи в ДТП погиб 77-летний мопедист

Вчера, 8 октября 77-летний водитель мопеда попал в ДТП в Сочи, он погиб! • 77-летний водитель мопеда «Хонда», выезжая со второстепенной дороги на Батумское шоссе, не предоставил преимущество автомобилю «Дэу». - Избежать столкновения не удалось. • В результате столкновения водитель мопеда умер на месте от полученный травм. - Водитель иномарки не пострадал. • Видео от подписчика.