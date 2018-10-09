В Сочи в ДТП погиб 77-летний мопедист
В Сочи 8 октября случилось ДТП, в котором погиб пожилой мужчина
Авария произошла в 17:30 на дороге Джубга — Сочи — граница с Абхазией. По предварительным данным, 77-летний водитель мопеда Honda во время выезда со второстепенной дороги на Батумское шоссе на перекрестке не предоставил преимущество автомобилю Daewoo Nexia под управлением 34-летнего мужчины.. От удара мопед отбросило на металлическое ограждение.
В результате ДТП пожилой мужчина погиб на месте. Водитель автомобиля не пострадал, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко.
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Вчера, 8 октября 77-летний водитель мопеда попал в ДТП в Сочи, он погиб! • 77-летний водитель мопеда «Хонда», выезжая со второстепенной дороги на Батумское шоссе, не предоставил преимущество автомобилю «Дэу». - Избежать столкновения не удалось. • В результате столкновения водитель мопеда умер на месте от полученный травм. - Водитель иномарки не пострадал. • Видео от подписчика. #Чп #Дтп #Полиция #Мчс #Краснодар #Ростов #Ставрополь #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Майкоп
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